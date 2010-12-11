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Биатлон / Профиль спортсмена

Людвиг Эрхарт

Дата рождения:
22.03.1990
Гражданство:
  Франция
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 18 23
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 10 км 34 7
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 39 2
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2011 Спринт 10 км 86 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 67 0
14.01.2011 Спринт 10 км 89 0
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 7 36
12.03.2011 Спринт 10 км 8 34
13.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 6 38
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