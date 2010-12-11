Биатлон / Профиль спортсмена
Людвиг Эрхарт
- Дата рождения:
- 22.03.1990
- Гражданство:
- Франция
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|18
|23
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 10 км
|34
|7
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|39
|2
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|86
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|67
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|89
|0
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|7
|36
|12.03.2011
|Спринт 10 км
|8
|34
|13.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|6
|38