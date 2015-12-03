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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
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Марин Боллье

Дата рождения:
14.01.1988
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2015 Индивидуальная гонка 36 5
5.12.2015 Спринт 63 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 31 10
12.12.2015 Гонка преследования 34 7
13.12.2015 Эстафета 5 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 31 10
19.12.2015 Спринт 34 7
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2016 Спринт 35 6
10.01.2016 Спринт 21 20
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Спринт 11 30
16.01.2016 Гонка преследования 8 34
17.01.2016 Смешанная эстафета 5 -
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2016 Спринт 5 40
22.01.2016 Гонка преследования 4 43
23.01.2016 Смешанная эстафета 5 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2016 Индивидуальная гонка 1 60
14.02.2016 Спринт 4 43
Тюмень (Россия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.02.2016 Смешанная эстафета 6 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Спринт 1 60
12.03.2016 Спринт 3 48
13.03.2016 Смешанная эстафета 2 -
06 марта

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