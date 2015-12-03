Биатлон / Профиль спортсмена
Марин Боллье
- Дата рождения:
- 14.01.1988
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2015
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|5.12.2015
|Спринт
|63
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|31
|10
|12.12.2015
|Гонка преследования
|34
|7
|13.12.2015
|Эстафета
|5
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|31
|10
|19.12.2015
|Спринт
|34
|7
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2016
|Спринт
|35
|6
|10.01.2016
|Спринт
|21
|20
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Спринт
|11
|30
|16.01.2016
|Гонка преследования
|8
|34
|17.01.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2016
|Спринт
|5
|40
|22.01.2016
|Гонка преследования
|4
|43
|23.01.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2016
|Индивидуальная гонка
|1
|60
|14.02.2016
|Спринт
|4
|43
|Тюмень (Россия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.02.2016
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Спринт
|1
|60
|12.03.2016
|Спринт
|3
|48
|13.03.2016
|Смешанная эстафета
|2
|-