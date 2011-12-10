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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Полин Макаби

Полин Макаби

Дата рождения:
3.03.1986
Гражданство:
  Франция
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 14 27
11.12.2011 Спринт 7,5 км 11 30
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2012 Спринт 7,5 км 38 3
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х6 км 3 -
14.01.2012 Гонка преследования 10 км 35 6
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 24 17
10.03.2012 Спринт 7,5 км 7 36
11.03.2012 Гонка преследования 10 км 18 23
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