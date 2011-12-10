Биатлон / Профиль спортсмена
Полин Макаби
- Дата рождения:
- 3.03.1986
- Гражданство:
- Франция
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|14
|27
|11.12.2011
|Спринт 7,5 км
|11
|30
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|38
|3
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|3
|-
|14.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|35
|6
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|24
|17
|10.03.2012
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|11.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|18
|23