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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
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Кристоффер Эрикссон

Дата рождения:
17.02.1989
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2014 Индивидуальная гонка 84 0
6.12.2014 Спринт 64 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 68 0
13.12.2014 Эстафета 12 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2014 Спринт 77 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2015 Спринт 29 12
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2015 Эстафета 13 -
17.01.2015 Спринт 53 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 83 0
14.03.2015 Эстафета 18 -
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