Биатлон / Профиль спортсмена
Кристоффер Эрикссон
- Дата рождения:
- 17.02.1989
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2014
|Индивидуальная гонка
|84
|0
|6.12.2014
|Спринт
|64
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|68
|0
|13.12.2014
|Эстафета
|12
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2014
|Спринт
|77
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2015
|Спринт
|29
|12
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2015
|Эстафета
|13
|-
|17.01.2015
|Спринт
|53
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|83
|0
|14.03.2015
|Эстафета
|18
|-