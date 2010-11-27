Биатлон / Профиль спортсмена
Маттиас Нильссон
- Дата рождения:
- 19.02.1982
- Гражданство:
- Швеция
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|6
|38
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|5
|40
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|12
|29
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|48
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|56
|0
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|53
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|42
|0
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|99
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|12
|-
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|20
|21
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|57
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|62
|0
|Банско (Болгария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 10 км
|4
|43
|12.02.2011
|Спринт 10 км
|13
|28
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|36
|5
|12.03.2011
|Спринт 10 км
|21
|20
|13.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|30
|11