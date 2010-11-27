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Биатлон / Профиль спортсмена

Маттиас Нильссон

Дата рождения:
19.02.1982
Гражданство:
  Швеция
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 6 38
28.11.2010 Спринт 10 км 5 40
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2010 Спринт 10 км 12 29
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 48 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 56 0
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 53 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 42 0
18.12.2010 Спринт 10 км 99 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 12 -
7.01.2011 Спринт 10 км 20 21
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 57 0
14.01.2011 Спринт 10 км 62 0
Банско (Болгария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 10 км 4 43
12.02.2011 Спринт 10 км 13 28
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 36 5
12.03.2011 Спринт 10 км 21 20
13.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 30 11
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