Биатлон / Профиль спортсмена
Тони Ланг
- Дата рождения:
- 22.04.1982
- Гражданство:
- Германия
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|34
|7
|12.12.2010
|Спринт 10 км
|20
|21
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 10 км
|7
|36
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|2
|54
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|17
|24
|9.01.2011
|Спринт 10 км
|2
|54
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|58
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|30
|11
|16.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|25
|16
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|71
|0