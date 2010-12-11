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Биатлон / Профиль спортсмена

Тони Ланг

Дата рождения:
22.04.1982
Гражданство:
  Германия
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 34 7
12.12.2010 Спринт 10 км 20 21
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 10 км 7 36
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 2 54
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 17 24
9.01.2011 Спринт 10 км 2 54
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 58 0
14.01.2011 Спринт 10 км 30 11
16.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 25 16
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 71 0
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