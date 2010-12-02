Биатлон / Профиль спортсмена
Александр Вольф
- Дата рождения:
- 12.12.1978
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|23
|18
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|25
|16
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|12
|29
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|33
|8
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|26
|15
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|40
|1
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|37
|4
|19.12.2010
|Смешанная эстафета
|8
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|1
|-
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|41
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|40
|1
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|59
|0
|16.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|46
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|63
|0
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|63
|0
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|1
|-
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|32
|9
|12.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|27
|14
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 10 км
|3
|48
|19.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|39
|2
|20.03.2011
|Масс-старт 15 км
|12
|29