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Биатлон / Профиль спортсмена

Александр Вольф

Дата рождения:
12.12.1978
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 23 18
4.12.2010 Спринт 10 км 25 16
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 12 29
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 33 8
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 26 15
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 40 1
18.12.2010 Спринт 10 км 37 4
19.12.2010 Смешанная эстафета 8 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 1 -
7.01.2011 Спринт 10 км 41 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 40 1
14.01.2011 Спринт 10 км 59 0
16.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 46 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 63 0
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 63 0
5.02.2011 Смешанная эстафета 1 -
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 32 9
12.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 27 14
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 10 км 3 48
19.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 39 2
20.03.2011 Масс-старт 15 км 12 29
06 марта

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