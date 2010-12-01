Биатлон / Профиль спортсмена
Кари Эйе
- Дата рождения:
- 2.07.1982
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|36
|5
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|55
|0
|5.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|50
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|49
|0
|12.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|48
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|23
|18
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|73
|0
|19.12.2010
|Смешанная эстафета
|12
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|44
|0
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|41
|0
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|10
|-
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 7,5 км
|50
|0