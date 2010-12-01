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Биатлон / Профиль спортсмена

Кари Эйе

Дата рождения:
2.07.1982
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 36 5
3.12.2010 Спринт 7,5 км 55 0
5.12.2010 Гонка преследования 10 км 50 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 49 0
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 48 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 23 18
18.12.2010 Спринт 7,5 км 73 0
19.12.2010 Смешанная эстафета 12 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Спринт 7,5 км 44 0
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 41 0
5.02.2011 Смешанная эстафета 10 -
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 7,5 км 50 0
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