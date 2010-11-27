Биатлон / Профиль спортсмена
Хьерсти Исаксен
- Дата рождения:
- 8.07.1986
- Гражданство:
- Норвегия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|38
|3
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|2
|54
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|33
|8
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|75
|0
|19.12.2010
|Смешанная эстафета
|12
|-
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|22
|19
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|18
|23
|12.03.2011
|Спринт 7,5 км
|18
|23
|13.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|16
|25