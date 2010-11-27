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Биатлон / Профиль спортсмена

Хьерсти Исаксен

Дата рождения:
8.07.1986
Гражданство:
  Норвегия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 38 3
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 2 54
12.12.2010 Спринт 7,5 км 33 8
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 75 0
19.12.2010 Смешанная эстафета 12 -
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 22 19
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 18 23
12.03.2011 Спринт 7,5 км 18 23
13.03.2011 Гонка преследования 10 км 16 25
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