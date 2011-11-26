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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Руне Братсвен

Дата рождения:
5.04.1984
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 10 км 7 36
27.11.2011 Спринт 10 км 6 38
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 7 36
2.12.2011 Спринт 10 км 32 9
4.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 30 11
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 28 13
10.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 43 0
11.12.2011 Эстафета 4х7,5 км 1 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 5 -
7.01.2012 Спринт 10 км 54 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 34 7
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 16 25
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 23 18
5.02.2012 Масс-старт 15 км 28 13
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 20 21
12.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 26 15
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 46 0
9.03.2012 Эстафета 4х7,5 км 1 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 10 км 70 0
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