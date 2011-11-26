Биатлон / Профиль спортсмена
Руне Братсвен
- Дата рождения:
- 5.04.1984
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 10 км
|7
|36
|27.11.2011
|Спринт 10 км
|6
|38
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|7
|36
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|32
|9
|4.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|30
|11
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|28
|13
|10.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|43
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|1
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|5
|-
|7.01.2012
|Спринт 10 км
|54
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|34
|7
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|16
|25
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|23
|18
|5.02.2012
|Масс-старт 15 км
|28
|13
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|20
|21
|12.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|26
|15
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|46
|0
|9.03.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|1
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 10 км
|70
|0