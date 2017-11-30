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Биатлон / Профиль спортсмена
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Евгений ГАРАНИЧЕВ

Дата рождения:
13.02.1988
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 43 0
2.12.2017 Спринт 55 0
3.12.2017 Гонка преследования 29 12
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 57 0
9.12.2017 Гонка преследования 26 15
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 19 22
16.12.2017 Гонка преследования 24 17
17.12.2017 Масс-старт 19 22
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 43 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 53 0
20.01.2018 Гонка преследования 39 2
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 19 22
27.01.2018 Гонка преследования 3 48
28.01.2018 Смешанная эстафета 2 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 46 0
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