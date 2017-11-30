Биатлон / Профиль спортсмена
Евгений ГАРАНИЧЕВ
- Дата рождения:
- 13.02.1988
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|43
|0
|2.12.2017
|Спринт
|55
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|29
|12
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|57
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|26
|15
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|19
|22
|16.12.2017
|Гонка преследования
|24
|17
|17.12.2017
|Масс-старт
|19
|22
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|43
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|53
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|39
|2
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|19
|22
|27.01.2018
|Гонка преследования
|3
|48
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|2
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|46
|0