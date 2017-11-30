Биатлон / Профиль спортсмена
Алексей ВОЛКОВ
- Дата рождения:
- 5.04.1988
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|33
|8
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Смешанная эстафета
|3
|-
|9.12.2017
|Спринт
|20
|21
|10.12.2017
|Гонка преследования
|6
|38
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|8
|34
|16.12.2017
|Спринт
|15
|26
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|1
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|55
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|28
|13
|7.01.2018
|Эстафета
|4
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|27
|14
|12.01.2018
|Эстафета
|3
|-
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|27
|14
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|4
|43
|3.02.2018
|Гонка преследования
|5
|40