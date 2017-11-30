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Биатлон / Профиль спортсмена
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Алексей ВОЛКОВ

Дата рождения:
5.04.1988
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 33 8
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Смешанная эстафета 3 -
9.12.2017 Спринт 20 21
10.12.2017 Гонка преследования 6 38
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 8 34
16.12.2017 Спринт 15 26
17.12.2017 Смешанная эстафета 1 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 55 0
6.01.2018 Гонка преследования 28 13
7.01.2018 Эстафета 4 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 27 14
12.01.2018 Эстафета 3 -
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 27 14
28.01.2018 Смешанная эстафета 5 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 4 43
3.02.2018 Гонка преследования 5 40
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