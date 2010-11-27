Биатлон / Профиль спортсмена
Евгения СЕДОВА
- Гражданство:
- Россия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|2
|54
|28.11.2010
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|1
|60
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 7,5 км
|2
|54
|18.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|3
|48
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|17
|24
|9.01.2011
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 7,5 км
|26
|15
|15.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|15
|26
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|3
|48
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|10
|31
|19.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|12
|29
|20.03.2011
|Масс-старт 12,5 км
|12
|29