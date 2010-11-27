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Биатлон / Профиль спортсмена

Евгения СЕДОВА

Гражданство:
  Россия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 2 54
28.11.2010 Спринт 7,5 км 9 32
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 1 60
12.12.2010 Спринт 7,5 км 22 19
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 7,5 км 2 54
18.12.2010 Гонка преследования 10 км 3 48
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 17 24
9.01.2011 Спринт 7,5 км 24 17
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 7,5 км 26 15
15.01.2011 Гонка преследования 10 км 15 26
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 3 48
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 10 31
19.03.2011 Гонка преследования 10 км 12 29
20.03.2011 Масс-старт 12,5 км 12 29
06 марта

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