Биатлон / Профиль спортсмена
Артем УШАКОВ
- Гражданство:
- Россия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|18
|23
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|9
|32
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|21
|20
|12.12.2010
|Спринт 10 км
|2
|54
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 10 км
|3
|48
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|13
|28
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|13
|28
|9.01.2011
|Спринт 10 км
|25
|16
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|34
|7
|15.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|32
|9
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|66
|0
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|64
|0