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Биатлон / Профиль спортсмена

Артем УШАКОВ

Гражданство:
  Россия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 18 23
28.11.2010 Спринт 10 км 9 32
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 21 20
12.12.2010 Спринт 10 км 2 54
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 10 км 3 48
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 13 28
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 13 28
9.01.2011 Спринт 10 км 25 16
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 34 7
15.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 32 9
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 66 0
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 64 0
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