Биатлон / Профиль спортсмена
Анна БУЛЫГИНА
- Дата рождения:
- 11.01.1984
- Гражданство:
- Россия
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|8
|34
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|1
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|21
|20
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|13
|28
|5.02.2012
|Масс-старт 12,5 км
|16
|25
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|26
|15
|10.03.2012
|Спринт 7,5 км
|34
|7
|11.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|11
|30