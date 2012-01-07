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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Анна БУЛЫГИНА

Анна БУЛЫГИНА

Дата рождения:
11.01.1984
Гражданство:
  Россия
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 8 34
8.01.2012 Спринт 7,5 км 1 60
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х6 км 1 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 21 20
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 13 28
5.02.2012 Масс-старт 12,5 км 16 25
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 26 15
10.03.2012 Спринт 7,5 км 34 7
11.03.2012 Гонка преследования 10 км 11 30
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