Биатлон / Профиль спортсмена
Ульяна ДЕНИСОВА
- Дата рождения:
- 11.01.1983
- Гражданство:
- Россия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|28.11.2010
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|10
|31
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|11
|30
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|18.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|12
|29
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|47
|9.01.2011
|Спринт 7,5 км
|8
|34
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|15.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|3
|48
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|16
|25
|6.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|16
|25
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 7,5 км
|18
|23
|12.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|22
|19
|13.02.2011
|Масс-старт 12,5 км
|29
|12