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Биатлон / Профиль спортсмена

Ульяна ДЕНИСОВА

Дата рождения:
11.01.1983
Гражданство:
  Россия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 1 60
28.11.2010 Спринт 7,5 км 3 48
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 10 31
12.12.2010 Спринт 7,5 км 11 30
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 7,5 км 7 36
18.12.2010 Гонка преследования 10 км 12 29
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 47
9.01.2011 Спринт 7,5 км 8 34
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 7,5 км 7 36
15.01.2011 Гонка преследования 10 км 3 48
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 16 25
6.02.2011 Гонка преследования 10 км 16 25
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 7,5 км 18 23
12.02.2011 Гонка преследования 10 км 22 19
13.02.2011 Масс-старт 12,5 км 29 12
06 марта

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