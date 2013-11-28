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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2010-2011
Екатерина ЮРЬЕВА

Екатерина ЮРЬЕВА

Дата рождения:
11.06.1983
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 4 43
29.11.2013 Спринт 7 36
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 54 0
8.12.2013 Гонка преследования 43 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 39 2
4.01.2014 Гонка преследования 39 2
Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Эстафета 2 -
18.01.2014 Спринт 3 48
19.01.2014 Гонка преследования 2 54
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