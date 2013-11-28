Биатлон / Профиль спортсмена
Екатерина ЮРЬЕВА
- Дата рождения:
- 11.06.1983
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|4
|43
|29.11.2013
|Спринт
|7
|36
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|54
|0
|8.12.2013
|Гонка преследования
|43
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|39
|2
|4.01.2014
|Гонка преследования
|39
|2
|Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Эстафета
|2
|-
|18.01.2014
|Спринт
|3
|48
|19.01.2014
|Гонка преследования
|2
|54