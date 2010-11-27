Биатлон / Профиль спортсмена
Алексей ЧУРИН
- Дата рождения:
- 27.05.1980
- Гражданство:
- Россия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|11
|30
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|4
|43
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|3
|48
|12.12.2010
|Спринт 10 км
|13
|28
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 10 км
|11
|30
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|10
|31
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|23
|18
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|66
|0
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|59
|0
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|37
|4
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|45
|0
|12.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|30
|11