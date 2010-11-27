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Биатлон / Профиль спортсмена

Алексей ЧУРИН

Дата рождения:
27.05.1980
Гражданство:
  Россия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 11 30
28.11.2010 Спринт 10 км 4 43
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 3 48
12.12.2010 Спринт 10 км 13 28
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 10 км 11 30
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 10 31
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2011 Спринт 10 км 23 18
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 66 0
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 59 0
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 37 4
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 45 0
12.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 30 11
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