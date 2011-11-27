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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Екатерина Виноградова

Гражданство:
  Армения
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2011 Спринт 7,5 км 27 14
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 77 0
3.12.2011 Спринт 7,5 км 86 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 59 0
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 55 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 40 1
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 52 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2012 Спринт 7,5 км 53 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 35 6
13.01.2012 Спринт 7,5 км 79 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 78 0
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