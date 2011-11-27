Биатлон / Профиль спортсмена
Екатерина Виноградова
- Гражданство:
- Армения
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2011
|Спринт 7,5 км
|27
|14
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|77
|0
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|86
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|59
|0
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|55
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|40
|1
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|52
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|53
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|35
|6
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|79
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|78
|0