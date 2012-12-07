Биатлон / Профиль спортсмена
Дино Буткович
- Дата рождения:
- 30.09.1992
- Гражданство:
- Хорватия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|98
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2012
|Спринт
|103
|0
|Обертиллиах (Австрия) - МЧМ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.01.2013
|Индивидуальная гонка
|2
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2013
|Спринт
|108
|0
|14.02.2013
|Индивидуальная гонка
|117
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.02.2013
|Спринт
|76
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2013
|Индивидуальная гонка
|98
|0
|9.03.2013
|Спринт
|98
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.03.2013
|Спринт
|96
|0