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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Дино Буткович

Дата рождения:
30.09.1992
Гражданство:
  Хорватия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 98 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2012 Спринт 103 0
Обертиллиах (Австрия) - МЧМ
Дата, время Гонка Место Очки
30.01.2013 Индивидуальная гонка 2
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2013 Спринт 108 0
14.02.2013 Индивидуальная гонка 117 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
28.02.2013 Спринт 76 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2013 Индивидуальная гонка 98 0
9.03.2013 Спринт 98 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.03.2013 Спринт 96 0
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