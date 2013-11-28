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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Сара Мерфи

Дата рождения:
16.02.1988
Гражданство:
  Новая Зеландия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 88 0
29.11.2013 Спринт 99 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 96 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2013 Спринт 82 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 69 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2014 Индивидуальная гонка 89 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 91 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 25 16
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