Биатлон / Профиль спортсмена
Сара Мерфи
- Дата рождения:
- 16.02.1988
- Гражданство:
- Новая Зеландия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|88
|0
|29.11.2013
|Спринт
|99
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|96
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2013
|Спринт
|82
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|69
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|89
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|91
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|25
|16