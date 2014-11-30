Биатлон / Профиль спортсмена
Алексей Алмуков
- Дата рождения:
- 22.03.1990
- Гражданство:
- Австралия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2014
|Спринт
|34
|7
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2014
|Индивидуальная гонка
|63
|0
|6.12.2014
|Спринт
|62
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|85
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2014
|Спринт
|84
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2015
|Спринт
|98
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2015
|Спринт
|90
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2015
|Спринт
|86
|0
|Отепя (Эстония) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.02.2015
|Гонка преследования
|36
|5
|3.02.2015
|Эстафета
|20
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|92
|0
|12.03.2015
|Индивидуальная гонка
|43
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.03.2015
|Спринт
|81
|0