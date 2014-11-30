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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Алексей Алмуков

Дата рождения:
22.03.1990
Гражданство:
  Австралия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2014 Спринт 34 7
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2014 Индивидуальная гонка 63 0
6.12.2014 Спринт 62 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 85 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2014 Спринт 84 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2015 Спринт 98 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2015 Спринт 90 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2015 Спринт 86 0
Отепя (Эстония) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
1.02.2015 Гонка преследования 36 5
3.02.2015 Эстафета 20 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 92 0
12.03.2015 Индивидуальная гонка 43 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.03.2015 Спринт 81 0
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