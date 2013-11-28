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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Лор Сули

Дата рождения:
28.04.1987
Гражданство:
  Андорра
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 34 7
29.11.2013 Спринт 37 4
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 30 11
8.12.2013 Гонка преследования 38 3
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2013 Спринт 42 0
15.12.2013 Гонка преследования 37 4
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 47 0
4.01.2014 Гонка преследования 42 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2014 Индивидуальная гонка 9 32
12.01.2014 Гонка преследования 22 19
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 49 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Спринт 66
14.02.2014 Индивидуальная гонка 48
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 41 0
8.03.2014 Гонка преследования 44 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 47 0
15.03.2014 Спринт 49 0
16.03.2014 Гонка преследования 36 5
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 47 0
22.03.2014 Гонка преследования 46 0
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