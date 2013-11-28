Биатлон / Профиль спортсмена
Лор Сули
- Дата рождения:
- 28.04.1987
- Гражданство:
- Андорра
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|34
|7
|29.11.2013
|Спринт
|37
|4
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|30
|11
|8.12.2013
|Гонка преследования
|38
|3
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2013
|Спринт
|42
|0
|15.12.2013
|Гонка преследования
|37
|4
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|47
|0
|4.01.2014
|Гонка преследования
|42
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|9
|32
|12.01.2014
|Гонка преследования
|22
|19
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|49
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Спринт
|66
|14.02.2014
|Индивидуальная гонка
|48
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|41
|0
|8.03.2014
|Гонка преследования
|44
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|47
|0
|15.03.2014
|Спринт
|49
|0
|16.03.2014
|Гонка преследования
|36
|5
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|47
|0
|22.03.2014
|Гонка преследования
|46
|0