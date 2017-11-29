Биатлон / Профиль спортсмена
Аманда Лайтфут
- Дата рождения:
- 30.01.1987
- Гражданство:
- Великобритания
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|31
|10
|1.12.2017
|Спринт
|96
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|53
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|54
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|80
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|90
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|79
|0
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|32
|9
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|67
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|73
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|82
|0