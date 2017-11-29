Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Аманда Лайтфут

Дата рождения:
30.01.1987
Гражданство:
  Великобритания
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 31 10
1.12.2017 Спринт 96 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 53 0
9.12.2017 Гонка преследования 54 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 80 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 90 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 79 0
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 32 9
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 67
15.02.2018 Индивидуальная гонка 73
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 82 0
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана