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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Ли Стив Джексон

Дата рождения:
20.04.1980
Гражданство:
  Великобритания
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2014 Смешанная эстафета 23 -
3.12.2014 Индивидуальная гонка 96 0
6.12.2014 Спринт 95 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 96 0
13.12.2014 Эстафета 24 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2014 Спринт 93 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2015 Эстафета 24 -
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2015 Эстафета 21 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.02.2015 Спринт 91 0
15.02.2015 Эстафета 21 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2015 Смешанная эстафета 25 -
7.03.2015 Спринт 79 0
12.03.2015 Индивидуальная гонка 39 2
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