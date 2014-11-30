Биатлон / Профиль спортсмена
Ли Стив Джексон
- Дата рождения:
- 20.04.1980
- Гражданство:
- Великобритания
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2014
|Смешанная эстафета
|23
|-
|3.12.2014
|Индивидуальная гонка
|96
|0
|6.12.2014
|Спринт
|95
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|96
|0
|13.12.2014
|Эстафета
|24
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2014
|Спринт
|93
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2015
|Эстафета
|24
|-
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2015
|Эстафета
|21
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.02.2015
|Спринт
|91
|0
|15.02.2015
|Эстафета
|21
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2015
|Смешанная эстафета
|25
|-
|7.03.2015
|Спринт
|79
|0
|12.03.2015
|Индивидуальная гонка
|39
|2