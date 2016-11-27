Биатлон / Профиль спортсмена
Ян Савицкий
- Дата рождения:
- 29.04.1987
- Гражданство:
- Казахстан
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|1.12.2016
|Индивидуальная гонка
|44
|0
|3.12.2016
|Спринт
|100
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|64
|0
|11.12.2016
|Эстафета
|13
|-
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2016
|Спринт
|45
|0
|17.12.2016
|Гонка преследования
|41
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|40
|1
|7.01.2017
|Гонка преследования
|44
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2017
|Эстафета
|13
|-
|13.01.2017
|Спринт
|58
|0
|15.01.2017
|Гонка преследования
|35
|6
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|44
|0
|21.01.2017
|Эстафета
|12
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2017
|Смешанная эстафета
|11
|-
|11.02.2017
|Спринт
|24
|17
|12.02.2017
|Гонка преследования
|33
|8
|16.02.2017
|Индивидуальная гонка
|33
|8
|18.02.2017
|Эстафета
|14
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2017
|Спринт
|47
|0
|4.03.2017
|Гонка преследования
|41
|0
|5.03.2017
|Эстафета
|9
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2017
|Спринт
|37
|4
|12.03.2017
|Смешанная эстафета
|5
|-