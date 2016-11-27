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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
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Ян Савицкий

Дата рождения:
29.04.1987
Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 5 -
1.12.2016 Индивидуальная гонка 44 0
3.12.2016 Спринт 100 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 64 0
11.12.2016 Эстафета 13 -
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2016 Спринт 45 0
17.12.2016 Гонка преследования 41 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 40 1
7.01.2017 Гонка преследования 44 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2017 Эстафета 13 -
13.01.2017 Спринт 58 0
15.01.2017 Гонка преследования 35 6
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 44 0
21.01.2017 Эстафета 12 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2017 Смешанная эстафета 11 -
11.02.2017 Спринт 24 17
12.02.2017 Гонка преследования 33 8
16.02.2017 Индивидуальная гонка 33 8
18.02.2017 Эстафета 14 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2017 Спринт 47 0
4.03.2017 Гонка преследования 41 0
5.03.2017 Эстафета 9 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2017 Спринт 37 4
12.03.2017 Смешанная эстафета 5 -
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