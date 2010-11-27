Биатлон / Профиль спортсмена
Николай Брайченко
- Дата рождения:
- 15.10.1986
- Гражданство:
- Казахстан
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|20
|21
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|19
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|45
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|18
|-
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|51
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|61
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|14
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|22
|-