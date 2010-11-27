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Биатлон / Профиль спортсмена

Николай Брайченко

Дата рождения:
15.10.1986
Гражданство:
  Казахстан
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 20 21
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 19 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 45 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 18 -
7.01.2011 Спринт 10 км 51 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 61 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 14 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 22 -
06 марта

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