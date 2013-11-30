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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Каролис Златкаускас

Гражданство:
  Литва
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2013 Спринт 23 18
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 67 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 80 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 86 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Спринт 96 0
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