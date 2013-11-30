Биатлон / Профиль спортсмена
Каролис Златкаускас
- Гражданство:
- Литва
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2013
|Спринт
|23
|18
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|67
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|80
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|86
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Спринт
|96
|0