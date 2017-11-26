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Биатлон / Профиль спортсмена
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Кароль Домбровский

Дата рождения:
8.06.1991
Гражданство:
  Литва
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 17 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 72 0
2.12.2017 Спринт 95 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 73 0
10.12.2017 Эстафета 22 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 93 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 83 0
12.01.2018 Эстафета 21 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 79 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 12 29
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 40 1
3.02.2018 Гонка преследования 33 8
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 59 0
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