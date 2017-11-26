Биатлон / Профиль спортсмена
Кароль Домбровский
- Дата рождения:
- 8.06.1991
- Гражданство:
- Литва
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|17
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|72
|0
|2.12.2017
|Спринт
|95
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|73
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|22
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|93
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|83
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|21
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|79
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|12
|29
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|40
|1
|3.02.2018
|Гонка преследования
|33
|8
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|59
|0