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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
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Мирослав Матьяшко

Дата рождения:
14.07.1982
Гражданство:
  Словакия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2015 Смешанная эстафета 16 -
2.12.2015 Индивидуальная гонка 59 0
5.12.2015 Спринт 72 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 96 0
13.12.2015 Эстафета 15 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 36 5
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 60 0
9.01.2016 Гонка преследования 55 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2016 Индивидуальная гонка 35 6
15.01.2016 Эстафета 15 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2016 Спринт 76 0
24.01.2016 Эстафета 7 -
Кэнмор (Канада)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2016 Спринт 64 0
Преск-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2016 Спринт 77 0
13.02.2016 Эстафета 12 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Индивидуальная гонка 76 0
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