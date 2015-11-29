Биатлон / Профиль спортсмена
Мирослав Матьяшко
- Дата рождения:
- 14.07.1982
- Гражданство:
- Словакия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2015
|Смешанная эстафета
|16
|-
|2.12.2015
|Индивидуальная гонка
|59
|0
|5.12.2015
|Спринт
|72
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|96
|0
|13.12.2015
|Эстафета
|15
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|60
|0
|9.01.2016
|Гонка преследования
|55
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2016
|Индивидуальная гонка
|35
|6
|15.01.2016
|Эстафета
|15
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2016
|Спринт
|76
|0
|24.01.2016
|Эстафета
|7
|-
|Кэнмор (Канада)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2016
|Спринт
|64
|0
|Преск-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2016
|Спринт
|77
|0
|13.02.2016
|Эстафета
|12
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Индивидуальная гонка
|76
|0