Биатлон / Профиль спортсмена
Павол Гурайт
- Дата рождения:
- 4.02.1978
- Гражданство:
- Словакия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|14
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|62
|0
|30.11.2013
|Спринт
|23
|18
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|79
|0
|7.12.2013
|Эстафета
|13
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|12
|-
|14.12.2013
|Спринт
|37
|4
|15.12.2013
|Гонка преследования
|42
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2014
|Эстафета
|14
|-
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|28
|13
|12.01.2014
|Гонка преследования
|48
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Спринт
|55
|0
|19.01.2014
|Эстафета
|10
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|52
|10.02.2014
|Гонка преследования
|52
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|28
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|6
|-
|22.02.2014
|Эстафета
|12
|-