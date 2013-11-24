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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Павол Гурайт

Дата рождения:
4.02.1978
Гражданство:
  Словакия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 14 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 62 0
30.11.2013 Спринт 23 18
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 79 0
7.12.2013 Эстафета 13 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 12 -
14.12.2013 Спринт 37 4
15.12.2013 Гонка преследования 42 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2014 Эстафета 14 -
11.01.2014 Индивидуальная гонка 28 13
12.01.2014 Гонка преследования 48 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Спринт 55 0
19.01.2014 Эстафета 10 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 52
10.02.2014 Гонка преследования 52
13.02.2014 Индивидуальная гонка 28
19.02.2014 Смешанная эстафета 6 -
22.02.2014 Эстафета 12 -
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