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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Душан Шимочко

Дата рождения:
29.09.1983
Гражданство:
  Словакия
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2013 Спринт 34 7
24.11.2013 Спринт 25 16
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2013 Спринт 10 31
14.12.2013 Гонка преследования 24 17
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 63 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 79 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 23 18
9.02.2014 Гонка преследования 19 22
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.03.2014 Гонка преследования 38 3
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