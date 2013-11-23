Биатлон / Профиль спортсмена
Душан Шимочко
- Дата рождения:
- 29.09.1983
- Гражданство:
- Словакия
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2013
|Спринт
|34
|7
|24.11.2013
|Спринт
|25
|16
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2013
|Спринт
|10
|31
|14.12.2013
|Гонка преследования
|24
|17
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|63
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|79
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|23
|18
|9.02.2014
|Гонка преследования
|19
|22
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.03.2014
|Гонка преследования
|38
|3