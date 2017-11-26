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Биатлон / Профиль спортсмена
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Матей Казар

Дата рождения:
10.05.1983
Гражданство:
  Словакия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 4 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 81 0
2.12.2017 Спринт 51 0
3.12.2017 Гонка преследования 49 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 60 0
9.12.2017 Гонка преследования 51 0
10.12.2017 Эстафета 24 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 50 0
16.12.2017 Гонка преследования 51 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 13 28
7.01.2018 Спринт 26 15
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 18 23
12.01.2018 Эстафета 12 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 67 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 18 23
27.01.2018 Гонка преследования 23 18
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 22
12.02.2018 Гонка преследования 31
15.02.2018 Индивидуальная гонка 34
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 53 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 12 -
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