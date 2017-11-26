Биатлон / Профиль спортсмена
Матей Казар
- Дата рождения:
- 10.05.1983
- Гражданство:
- Словакия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|4
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|2.12.2017
|Спринт
|51
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|49
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|60
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|51
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|24
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|50
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|51
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|13
|28
|7.01.2018
|Спринт
|26
|15
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|18
|23
|12.01.2018
|Эстафета
|12
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|67
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|18
|23
|27.01.2018
|Гонка преследования
|23
|18
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|22
|12.02.2018
|Гонка преследования
|31
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|34
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|53
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|12
|-