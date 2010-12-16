Биатлон / Профиль спортсмена
Мартина Галинарова
- Дата рождения:
- 22.04.1973
- Гражданство:
- Словакия
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|93
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|81
|0
|Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.02.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|14
|27
|6.02.2011
|Спринт 7,5 км
|17
|24
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|92
|0
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|64
|0
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|8
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