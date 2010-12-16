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Биатлон / Профиль спортсмена

Мартина Галинарова

Дата рождения:
22.04.1973
Гражданство:
  Словакия
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 93 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 81 0
Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.02.2011 Индивидуальная гонка 15 км 14 27
6.02.2011 Спринт 7,5 км 17 24
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 92 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 64 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 8 -
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