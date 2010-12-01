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Биатлон / Профиль спортсмена

Сюй Инхуэй

Дата рождения:
7.01.1989
Гражданство:
  Китай
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 90 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 54 0
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 18 -
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 57 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 77 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 68 0
19.12.2010 Смешанная эстафета 20 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 15 -
8.01.2011 Спринт 7,5 км 33 8
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 77 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 72 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 34 7
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 17 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 20 -
5.03.2011 Спринт 7,5 км 87 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 53 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 17 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 71 0
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