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Биатлон / Профиль спортсмена

Сатору Абе

Дата рождения:
11.09.1982
Гражданство:
  Япония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2010 Спринт 10 км 68 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 21 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 10 км 10 31
18.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 9 32
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 9 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 95 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 15 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 21 -
5.03.2011 Спринт 10 км 83 0
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 75 0
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 20 -
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