Биатлон / Профиль спортсмена
Сатору Абе
- Дата рождения:
- 11.09.1982
- Гражданство:
- Япония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|68
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|21
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 10 км
|10
|31
|18.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|9
|32
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|9
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|95
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|15
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|21
|-
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|83
|0
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|75
|0
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|20
|-