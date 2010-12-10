Биатлон / Профиль спортсмена
Нацуко Абе
- Дата рождения:
- 9.08.1982
- Гражданство:
- Япония
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|87
|0
|11.12.2010
|Эстафета 4х6 км
|17
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|28
|13
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|16
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|46
|0
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|57
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|95
|0
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|19
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|82
|0
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|65
|0
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|18
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|78
|0