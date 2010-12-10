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Биатлон / Профиль спортсмена

Нацуко Абе

Дата рождения:
9.08.1982
Гражданство:
  Япония
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 87 0
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 17 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2010 Гонка преследования 10 км 28 13
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 16 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2011 Спринт 7,5 км 46 0
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 57 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 95 0
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 19 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 82 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 65 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 18 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 78 0
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