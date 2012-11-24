Биатлон / Профиль спортсмена
Ицука Овада
- Дата рождения:
- 8.05.1980
- Гражданство:
- Япония
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2012
|Спринт
|30
|11
|25.11.2012
|Спринт
|28
|13
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2012
|Индивидуальная гонка
|11
|30
|1.12.2012
|Спринт
|39
|2
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2012
|Эстафета
|20
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Спринт
|83
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2013
|Спринт
|86
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2013
|Спринт
|84
|0
|20.01.2013
|Эстафета
|18
|-
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2013
|Спринт
|73
|0
|13.02.2013
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|15.02.2013
|Эстафета
|22
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2013
|Эстафета
|17
|-