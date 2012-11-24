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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Ицука Овада

Дата рождения:
8.05.1980
Гражданство:
  Япония
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2012 Спринт 30 11
25.11.2012 Спринт 28 13
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2012 Индивидуальная гонка 11 30
1.12.2012 Спринт 39 2
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2012 Эстафета 20 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Спринт 83 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2013 Спринт 86 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2013 Спринт 84 0
20.01.2013 Эстафета 18 -
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2013 Спринт 73 0
13.02.2013 Индивидуальная гонка 80 0
15.02.2013 Эстафета 22 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2013 Эстафета 17 -
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