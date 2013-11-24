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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Хиденори Иса

Дата рождения:
30.07.1976
Гражданство:
  Япония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 19 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 71 0
30.11.2013 Спринт 54 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 66 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 19 -
14.12.2013 Спринт 63 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 79 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 62 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 71
13.02.2014 Индивидуальная гонка 84
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