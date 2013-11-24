Биатлон / Профиль спортсмена
Хиденори Иса
- Дата рождения:
- 30.07.1976
- Гражданство:
- Япония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|19
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|71
|0
|30.11.2013
|Спринт
|54
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|66
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|19
|-
|14.12.2013
|Спринт
|63
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|79
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|62
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|71
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|84