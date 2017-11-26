Биатлон / Профиль спортсмена
Эмилия Йорданова
- Дата рождения:
- 5.05.1989
- Гражданство:
- Болгария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|16
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|72
|0
|1.12.2017
|Спринт
|43
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|51
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|68
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|18
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|56
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|57
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|49
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|69
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|18
|23
|26.01.2018
|Спринт
|31
|10
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|8
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|60
|12.02.2018
|Гонка преследования
|55
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|82
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|17
|-
|22.02.2018
|Эстафета
|16
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|67
|0