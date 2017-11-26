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Биатлон / Профиль спортсмена
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Эмилия Йорданова

Дата рождения:
5.05.1989
Гражданство:
  Болгария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 16 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 72 0
1.12.2017 Спринт 43 0
3.12.2017 Гонка преследования 51 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 68 0
10.12.2017 Эстафета 18 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 56 0
16.12.2017 Гонка преследования 57 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 49 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 69 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 18 23
26.01.2018 Спринт 31 10
28.01.2018 Смешанная эстафета 8 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 60
12.02.2018 Гонка преследования 55
15.02.2018 Индивидуальная гонка 82
20.02.2018 Смешанная эстафета 17 -
22.02.2018 Эстафета 16 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 67 0
06 марта

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