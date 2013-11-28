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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Мирослав Кенанов

Дата рождения:
20.04.1988
Гражданство:
  Болгария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 93 0
30.11.2013 Спринт 70 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 94 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 17 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2014 Эстафета 17 -
11.01.2014 Индивидуальная гонка 71 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2014 Индивидуальная гонка 75
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