Биатлон / Профиль спортсмена
Мирослав Кенанов
- Дата рождения:
- 20.04.1988
- Гражданство:
- Болгария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|93
|0
|30.11.2013
|Спринт
|70
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|94
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|17
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2014
|Эстафета
|17
|-
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|71
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|75