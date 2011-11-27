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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Мартин Богданов

Дата рождения:
14.02.1986
Гражданство:
  Болгария
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2011 Спринт 10 км 38 3
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 90 0
2.12.2011 Спринт 10 км 74 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 22 -
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 98 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 51 0
22.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 19 -
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2012 Спринт 10 км 26 15
13.02.2012 Спринт 10 км 25 16
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2012 Индивидуальная гонка 20 км 6 38
16.02.2012 Спринт 10 км 37 4
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 117 0
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