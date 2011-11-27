Биатлон / Профиль спортсмена
Мартин Богданов
- Дата рождения:
- 14.02.1986
- Гражданство:
- Болгария
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2011
|Спринт 10 км
|38
|3
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|90
|0
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|74
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|22
|-
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|98
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|51
|0
|22.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|19
|-
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2012
|Спринт 10 км
|26
|15
|13.02.2012
|Спринт 10 км
|25
|16
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|6
|38
|16.02.2012
|Спринт 10 км
|37
|4
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|117
|0