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Биатлон / Профиль спортсмена
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Михаил Клетчеров

Дата рождения:
3.12.1982
Гражданство:
  Болгария
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 67 0
10.12.2017 Эстафета 11 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 97 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 91 0
7.01.2018 Эстафета 8 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 95 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 28 13
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 12 29
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