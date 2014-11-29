Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Дарья Юрлова

Дата рождения:
3.03.1992
Гражданство:
  Эстония
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2014 Спринт 38 3
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2014 Эстафета 18 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2014 Индивидуальная гонка 17 24
17.12.2014 Спринт 35 6
20.12.2014 Смешанная эстафета 12 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2015 Эстафета 16 -
9.01.2015 Спринт 67 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2015 Эстафета 20 -
16.01.2015 Спринт 54 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2015 Спринт 88 0
Отепя (Эстония) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
29.01.2015 Индивидуальная гонка 12 29
31.01.2015 Спринт 19 22
1.02.2015 Гонка преследования 14 27
3.02.2015 Эстафета 9 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 86 0
14.02.2015 Спринт 75 0
15.02.2015 Эстафета 12 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2015 Смешанная эстафета 19 -
7.03.2015 Спринт 80 0
11.03.2015 Индивидуальная гонка 58 0
13.03.2015 Эстафета 16 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана