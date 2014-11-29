Биатлон / Профиль спортсмена
Дарья Юрлова
- Дата рождения:
- 3.03.1992
- Гражданство:
- Эстония
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2014
|Спринт
|38
|3
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2014
|Эстафета
|18
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2014
|Индивидуальная гонка
|17
|24
|17.12.2014
|Спринт
|35
|6
|20.12.2014
|Смешанная эстафета
|12
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2015
|Эстафета
|16
|-
|9.01.2015
|Спринт
|67
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2015
|Эстафета
|20
|-
|16.01.2015
|Спринт
|54
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2015
|Спринт
|88
|0
|Отепя (Эстония) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.01.2015
|Индивидуальная гонка
|12
|29
|31.01.2015
|Спринт
|19
|22
|1.02.2015
|Гонка преследования
|14
|27
|3.02.2015
|Эстафета
|9
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|86
|0
|14.02.2015
|Спринт
|75
|0
|15.02.2015
|Эстафета
|12
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2015
|Смешанная эстафета
|19
|-
|7.03.2015
|Спринт
|80
|0
|11.03.2015
|Индивидуальная гонка
|58
|0
|13.03.2015
|Эстафета
|16
|-