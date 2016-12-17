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Биатлон / Профиль спортсмена
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Кристел Виигипуу

Дата рождения:
19.08.1990
Гражданство:
  Эстония
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2016 Спринт 21 20
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2017 Спринт 88 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2017 Эстафета 23 -
14.01.2017 Спринт 98 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2017 Индивидуальная гонка 80 0
22.01.2017 Эстафета 23 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2017 Спринт 97 0
15.02.2017 Индивидуальная гонка 90 0
17.02.2017 Эстафета 19 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Спринт 91 0
5.03.2017 Эстафета 20 -
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