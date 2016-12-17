Биатлон / Профиль спортсмена
Кристел Виигипуу
- Дата рождения:
- 19.08.1990
- Гражданство:
- Эстония
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2016
|Спринт
|21
|20
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2017
|Спринт
|88
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2017
|Эстафета
|23
|-
|14.01.2017
|Спринт
|98
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2017
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|22.01.2017
|Эстафета
|23
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2017
|Спринт
|97
|0
|15.02.2017
|Индивидуальная гонка
|90
|0
|17.02.2017
|Эстафета
|19
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Спринт
|91
|0
|5.03.2017
|Эстафета
|20
|-