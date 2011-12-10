Биатлон / Профиль спортсмена
Приит Викс
- Дата рождения:
- 7.01.1982
- Гражданство:
- Эстония
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|16
|25
|11.12.2011
|Спринт 10 км
|40
|1
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 10 км
|25
|16
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|29
|12
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|65
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|60
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|54
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|57
|0