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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Приит Викс

Дата рождения:
7.01.1982
Гражданство:
  Эстония
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 20 км 16 25
11.12.2011 Спринт 10 км 40 1
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 10 км 25 16
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 29 12
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 65 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 60 0
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 54 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 57 0
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