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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Даниил Степченко

Дата рождения:
13.08.1986
Гражданство:
  Эстония
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2013 Спринт 31 10
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 35 6
30.11.2013 Спринт 98 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2013 Эстафета 18 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 14 -
14.12.2013 Спринт 54 0
15.12.2013 Гонка преследования 55 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 37 4
4.01.2014 Гонка преследования 41 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2014 Эстафета 12 -
11.01.2014 Индивидуальная гонка 95 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 50
13.02.2014 Индивидуальная гонка 62
19.02.2014 Смешанная эстафета 16 -
22.02.2014 Эстафета 17 -
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