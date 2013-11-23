Биатлон / Профиль спортсмена
Даниил Степченко
- Дата рождения:
- 13.08.1986
- Гражданство:
- Эстония
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2013
|Спринт
|31
|10
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|35
|6
|30.11.2013
|Спринт
|98
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2013
|Эстафета
|18
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|14
|-
|14.12.2013
|Спринт
|54
|0
|15.12.2013
|Гонка преследования
|55
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|37
|4
|4.01.2014
|Гонка преследования
|41
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2014
|Эстафета
|12
|-
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|95
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|50
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|62
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|16
|-
|22.02.2014
|Эстафета
|17
|-