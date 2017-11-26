Биатлон / Профиль спортсмена
Роланд Лессинг
- Дата рождения:
- 14.04.1978
- Гражданство:
- Эстония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|23
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|65
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|31
|10
|9.12.2017
|Гонка преследования
|50
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|13
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|47
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|51
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|17
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|39
|2
|20.01.2018
|Гонка преследования
|30
|11
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|41
|12.02.2018
|Гонка преследования
|53
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|70
|23.02.2018
|Эстафета
|13
|-