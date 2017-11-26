Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Роланд Лессинг

Дата рождения:
14.04.1978
Гражданство:
  Эстония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 23 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 65 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 31 10
9.12.2017 Гонка преследования 50 0
10.12.2017 Эстафета 13 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 47 0
6.01.2018 Гонка преследования 51 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 17 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 39 2
20.01.2018 Гонка преследования 30 11
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 41
12.02.2018 Гонка преследования 53
15.02.2018 Индивидуальная гонка 70
23.02.2018 Эстафета 13 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана