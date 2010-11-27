Биатлон / Профиль спортсмена
Пааво Пуурунен
- Дата рождения:
- 28.08.1973
- Гражданство:
- Финляндия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|17
|24
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|19
|22
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|36
|5
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|41
|0
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|14
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|44
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|65
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|41
|0
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|13
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|9
|-
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|36
|5
|6.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|41
|0
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|54
|0
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|19
|-