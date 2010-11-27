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Биатлон / Профиль спортсмена

Пааво Пуурунен

Дата рождения:
28.08.1973
Гражданство:
  Финляндия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 17 24
28.11.2010 Спринт 10 км 19 22
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 36 5
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 41 0
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 14 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 44 0
14.01.2011 Спринт 10 км 65 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 41 0
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 13 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 9 -
5.03.2011 Спринт 10 км 36 5
6.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 41 0
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 54 0
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 19 -
06 марта

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