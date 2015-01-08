Биатлон / Профиль спортсмена
Ярко Кауппинен
- Дата рождения:
- 6.04.1982
- Гражданство:
- Финляндия
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2015
|Эстафета
|9
|-
|10.01.2015
|Спринт
|51
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2015
|Эстафета
|19
|-
|17.01.2015
|Спринт
|61
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2015
|Спринт
|81
|0
|25.01.2015
|Эстафета
|18
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|57
|0
|14.02.2015
|Спринт
|93
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|51
|0
|8.03.2015
|Гонка преследования
|58
|0
|12.03.2015
|Индивидуальная гонка
|75
|0
|14.03.2015
|Эстафета
|13
|-