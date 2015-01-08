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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Ярко Кауппинен

Дата рождения:
6.04.1982
Гражданство:
  Финляндия
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2015 Эстафета 9 -
10.01.2015 Спринт 51 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2015 Эстафета 19 -
17.01.2015 Спринт 61 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2015 Спринт 81 0
25.01.2015 Эстафета 18 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 57 0
14.02.2015 Спринт 93 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 51 0
8.03.2015 Гонка преследования 58 0
12.03.2015 Индивидуальная гонка 75 0
14.03.2015 Эстафета 13 -
06 марта

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